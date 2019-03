VIDEO. Mogelijk 100 mensen levend begraven in Indonesische mijn Stijn Dangreau

05 maart 2019

13u40

Bron: Al Jazeera, AP, Youtube 0 Indonesische autoriteiten waarschuwen dat er tot wel 100 mensen nog steeds gevangen kunnen zitten in een illegale goudmijn die vorige week instortte. De kans dat ze nog in leven zijn is volgens de autoriteiten klein. Er werden al 19 doden vanonder het puin gehaald.

Het gaat om een illegale goudmijn op het eiland Sulawesi die vorige week bedolven werd onder een grote aardverschuiving. De Indonesische overheid verbiedt dergelijke kleinschalige goudmijnen, hoewel regionale autoriteiten de praktijk in meer afgelegen gebieden vaak oogluikend toestaan. Wegens een gebrek aan regelgeving is de kans op ongevallen in dergelijke mijnen echter groot.

Dit is dan ook niet de eerste keer in de streek dat er zo’n instorting is. In december stierven 5 mijnwerkers in een andere illegale mijn niet ver van deze. In 2015 vielen op het eiland Java 12 slachtoffers bij een explosie in een mijnschacht, nog eens 11 stierven op Sulawesi nadat een modderstroom een mijn volledig vernielde.