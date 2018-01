VIDEO: Moeder moet via livestream toekijken hoe inbrekers haar huis doorzoeken terwijl zoon zich verbergt in kleerkast Koen Van De Sype

29 januari 2018

10u27

Bron: Facebook 1 De politie van de Amerikaanse stad Pembroke Pines in Florida is op zoek naar twee inbrekers die een week geleden op klaarlichte dag toesloegen. De bewoonster van een huis zag hen op haar smartphone aan het werk via de livestream van haar beveiligingscamera’s. En haar zoon was alleen thuis.

De inbraak dateert van zondag 21 januari. De daders parkeerden hun wagen voor de woning van hun slachtoffers en klopten op de voordeur. De zoon van de bewoonster keek door het spionnetje om te zien wie de bezoekers waren. Omdat hij hen niet herkende, deed hij niet open. (lees onder de video verder)

Daarop trokken de verdachten naar de achterkant van het huis, waar ze een venster van een schuifdeur insloegen en het huis binnendrongen. De zoon had dat gezien en vreesde voor zijn veiligheid. Hij rende naar boven en verstopte zich in een kleerkast op de slaapkamer van zijn moeder. En hij belde de politie.

De moeder van de jongen had intussen gezien dat er iets aan de hand was in haar huis, op beelden van haar beveiligingscamera’s die ze live kon volgen op haar smartphone. Aanvankelijk dacht ze dat het om vrienden van haar zoon ging en daarop probeerde ze hem te bellen. De jongen hing toen echter aan de lijn met de politie. Intussen waren de inbrekers het huis aan het plunderen en waren ze net haar slaapkamer binnengedrongen, waar haar zoon angstig de komst van de politie afwachtte.

Vliegensvlug

De politie was vliegensvlug ter plaatse - binnen de twee minuten – en ze zette meteen een perimeter af. Intussen waren de opgeschrikte daders er echter al vandoor gegaan. De politie kon daarop de zoon van de bewoonster ontzetten en ongedeerd naar buiten brengen.

De vrouw heeft nu de beelden van haar camera’s in en om het huis aan de politie gegeven in de hoop dat de inbrekers worden gevat. Het gaat om twee Afro-Amerikaanse mannen, die naar schatting tussen 16 en 19 jaar zijn. Zeker een van hen is duidelijk herkenbaar op de beelden.