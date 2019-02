VIDEO. Moeder en dochter brengen vijf familieleden om en beweren dan dat heel de familie wilde sterven Bonne Kerstens sam

26 februari 2019

19u00

Bron: CNN, NBC 0 De 45-jarige Shana Decree en haar 19-jarige dochter Dominique Decree uit het Amerikaanse Morrisville (North Carolina) hebben samen vijf familieleden, onder wie drie kinderen, vermoord. Moeder en dochter werden door de politie opgepakt.

Twee andere dochters, een van 13 en een van 25 jaar, de 42-jarige zus van Shana en haar 9-jarige tweelingdochters hebben het gezinsdrama niet overleefd. De politie wilde een controle uitvoeren om te kijken of alles in orde was, omdat het vuilnis zich had opgestapeld. Eenmaal binnen ontdekten de agenten de levenloze lichamen.

De vrouwen zeiden eerst dat een man of mannen verantwoordelijk waren voor de moorden. Shana gaf de feiten later toe en zei dat heel de familie wilde sterven. Ze beweert zelfs dat de kinderen spraken over zelfdoding.

Volgens de buren leefden Shana en haar dochters in het appartement en kwamen de andere familieleden regelmatig op bezoek. Over de doodsoorzaak en hoelang de lichamen daar al lagen, wilde de politie nog geen mededelingen doen.



Even werd ook gezocht naar de 17-jarige zoon van de overleden tante Jamilla. Er werd gevreesd voor zijn veiligheid, maar hij is ondertussen terecht.