VIDEO. "Mislukte aanslag met drones op Venezolaanse president Maduro" Maduro beschuldigt Colombiaanse president Santos van "vanuit VS gefinancierde aanslag", maar rebellengroep eist aanslag op IB

05 augustus 2018

01u33

Bron: Reuters, ANP, Belga 28 Tijdens een toespraak van de Venezolaanse president Nicolás Maduro in Caracas zijn zaterdagavond lokale tijd verschillende drones met explosieven ontploft. Zeven soldaten van de nationale garde raakten gewond. Maduro zelf bleef ongedeerd. De aanslag werd opgeëist door een Venezolaanse rebellengroep, Soldados de Frenelas, die uit burgers en militairen bestaat.

Maduro beschuldigde in eerste instantie de Colombiaanse president Juan Manuel Santos ervan achter de moordpoging te zitten. De aanslag zou volgens Maduro gefinancierd zijn vanuit de Verenigde Staten. Een hooggeplaatste bron dicht bij Santos liet in de loop van de nacht echter weten dat de Colombiaans president niets te maken heeft met de aanslag op zijn Venezolaanse ambtsgenoot. "De beschuldigingen van Maduro zijn ongegrond", zei de bron, die anoniem wilde blijven, aan diverse journalisten.

Aanslag opgeëist door rebellengroep

In de loop van de ochtend eiste de mysterieuze rebellengroep Soldados de Franelas, die bestaat uit burgers en militairen, de aanslag op. "Het strookt niet met de militaire eer om hen aan de macht te houden die de grondwet zijn vergeten en van het openbare ambt een obscene manier hebben gemaakt om zich te verrijken", luidt het in een verklaring die werd voorgelezen door de Venezolaanse journaliste Patricia Patricia Poleo, die in de Verenigde Staten woont en een felle tegenstandster is van de socialistische regering in Venezuela. "We kunnen niet toelaten dat de bevolking uitgehongerd wordt, dat de zieken geen geneesmiddelen krijgen, dat het geld geen waarde meer heeft, dat het educatieve systeem niets meer onderwijst en enkel indoctrineert met het communisme", aldus nog het communiqué.

Paniek

De Venezolaanse president Maduro sprak zaterdagavond lokale tijd in het centrum van de hoofdstad een militaire parade toe over de staat van de economie, toen vlakbij explosies klonken. Op televisiebeelden is te zien hoe mensen naast hem op het podium, onder wie Maduro's vrouw, schrikken en omhoog kijken. De camera draait vervolgens naar de parade, waar onder de honderden soldaten paniek uitbreekt. Daarna wordt de live-uitzending afgebroken:

Op andere beelden is te zien hoe Maduro zijn toespraak over de staat van de economie onderbreekt nadat plots een explosie weerklinkt. Na een korte stilte wordt hij omringd door bodyguards die zwarte, waarschijnlijk kogelwerende, schermen omhoog houden. De president wil nog even zijn speech hervatten, maar wordt al snel weggeleid:

Regering: "Bewijs van moordaanslag"

Vlak na de aanslag legde de minister van Informatie Jorge Rodríguez een verklaring af. "Het was een aanslag tegen de persoon van president Nicolás Maduro", zei Rodríguez tijdens een persconferentie die live werd uitgezonden op de staatszender VTV. "Een explosieve lading kwam tot ontploffing in de buurt van het presidentiële platform", klinkt het. "Onze onderzoeken tonen aan dat er explosies van verscheidene drones vlakbij het podium waren. We hebben bewijs dat dit een moordaanslag was. Ze hebben gefaald." Rodríguez benadrukt dat Maduro "volkomen ongeschonden" is. De president "verricht op dit moment zijn gebruikelijke werk", luidt het.

Maduro: "Colombiaanse president zit achter de aanslag, met Amerikaanse steun"

Enkele uren na de aanval gaf president Maduro een nieuwe, eveneens live uitgezonden toespraak, waarin hij de Colombiaanse president Juan Manuel Santos ervan beschuldigt achter de moordpoging te zitten. De aanslag zou volgens Maduro gefinancierd zijn vanuit de Verenigde Staten. "Ik twijfel er niet aan dat alles wijst op een samenzwering tussen extreemrechts in Venezuela en extreemrechts in Colombia en dat de naam van Juan Manuel Santos achter deze aanslag zit", zei Maduro.

Volgens de Venezolaanse president werden al "daders" gevat en hebben de autoriteiten een deel van de bewijzen verzameld. "De eerste onderzoeken geven aan dat een aantal van de financierders en planners in de Verenigde Staten wonen, in de staat Florida", aldus Maduro. "Ik hoop dat president Donald Trump bereid is om terroristische groeperingen te bestrijden."

De president liet verder weten "beschermd te zijn door een schild van liefde" en gaat er vanuit dat hij "nog vele jaren te leven heeft."

Ontkennende geluiden vanuit Bogotá

"Colombiaans president Juan Manuel Santos heeft niets te maken met de aanslag zaterdagavond op zijn Venezolaanse ambtsgenoot Nicolás Maduro". Dat zegt een hooggeplaatste bron dicht bij Santos, die anoniem wilde blijven, aan verscheidene journalisten. "De beschuldigingen van Maduro zijn ongegrond."

"De president is gefocust op het doopsel van zijn kleindochter Celeste en is niet bezig met het omverwerpen van buitenlandse regeringen", aldus nog de bron, die niet te kennen wilde geven of Santos, die dinsdag de macht overdraagt aan zijn opvolger Ivan Duque, van plan is om zelf te reageren op de beschuldigingen.

Diepe crisis

Onder de voormalige buschauffeur Maduro is het olierijke Venezuela in een diepe politieke en economische crisis geraakt die gepaard gaat met een enorme schaarste aan goederen. Honderdduizenden Venezolanen zijn op de vlucht geslagen wegens de tekorten aan levensmiddelen en de hyperinflatie. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt dat de inflatie in het Zuid-Amerikaanse land bij onveranderd beleid tegen het einde van dit jaar zal oplopen tot 1 miljoen procent.

Maduro versterkte in juli vorig jaar zijn greep op de macht door de omstreden grondwetgevende vergadering op te richten. Die nam de taken van het door de oppositie gedomineerde parlement over en bevat enkel vertrouwelingen van het staatshoofd.

In mei werd Maduro voor zes jaar herkozen in verkiezingen die volgens internationale waarnemers niet vrij en onafhankelijk zijn verlopen.