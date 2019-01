VIDEO. Merkel zingt mee met kinderkoor voor Driekoningen DVDE

07 januari 2019

21u48

Bron: AP 0

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel doet mee met Driekoningen. Ze ging vandaag meezingen met enkele jonge koorzangers in de hoofdstad Berlijn. Het kinderkoor zamelde geld in voor kinderen met een beperking in Peru.