VIDEO. Meisje met kanker (8) en haar moeder gaan viraal met '#InMyFeelings-challenge'

Meisje met kanker (8) en haar moeder gaan viraal met '#InMyFeelings-challenge'

03 augustus 2018

De Keke-challenge of #InMyFeelings-challenge is de nieuwste rage op sociale media. Daarbij wordt iemand gefilmd die uit een stapvoets rijdende auto springt, een dansje doet en daarna opnieuw in de wagen klimt. De 8-jarige Abigail Lewis uit de Amerikaanse staat Arkansas heeft zo haar eigen versie van de rage. Samen met haar moeder haalt het meisje - dat botkanker heeft - haar beste dansmoves boven in het ziekenhuis. "Abigail zei tegen de verpleegsters dat ze een verrassing had. 'Voor wie dan?', vroegen ze. Waarop Abigail antwoordde: 'De wereld'", schrijft haar moeder bij het filmpje op Facebook. De hartverwarmende beelden gaan viraal op het internet.