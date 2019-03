VIDEO. Meer dan twintig gewonden bij treinongeval in Tsjechië

05 maart 2019

Bron: Belga

Tijdens de ochtendspits zijn vandaag gewonden gevallen bij een treinbotsing in de buurt van het centraal station van Brno. Twee reizigerstreinen reden frontaal op elkaar in. 21 mensen raakten licht tot middelzwaar gewond. De helft van hen belandde in een ziekenhuis.