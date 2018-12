VIDEO. Mattis is lang niet eerste minister die uit entourage Trump stapt DVDA

21 december 2018

16u11 0

De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis geeft er begin volgend jaar de brui aan. De man gaat met pensioen en stapt op als minister, maar dat zou in onenigheid met president Donald Trump gebeuren. Mattis is lang niet de eerste minister die de afgelopen maanden uit de entourage van Trump is gestapt.