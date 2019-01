VIDEO. Matrassenverkoper vervoert zes matrassen per keer op dak van zijn sportwagen DVDA

07 januari 2019

De Amerikaanse matrassenleverancier Casey Day vervoert zes matrassen per keer, op het dak van zijn sportwagen. De bestelwagen van de man heeft het begeven in een verkeersongeval, waardoor hij geen andere keuze heeft. Casey spaart op deze manier geld bijeen voor een nieuwe bestelwagen. Volgens Casey is zijn manier van transporteren volledig veilig, hij heeft nog nooit (bijna) een matras verloren. De politie heeft hem wel al tegengehouden, maar gaf hem nog nooit een boete.