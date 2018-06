Video: Massagraf met 109 kinderskeletten ontdekt Daimy Van den Eede

15 juni 2018

10u40

Bron: VTM Nieuws 1

In het noorden van Peru hebben archeologen een massagraf met 109 kinderskeletten ontdekt. Het is het grootste graf ooit en is meer dan 1.000 jaar oud. Toen waren menselijke offers niet ongewoon. In het graf lagen ook 200 kameelkarkassen.