VIDEO. Man wijkt uit en rijdt in op stilstaande politiewagen DVDE

10 januari 2019

13u40

Bron: KameraOne 0

Straffe beelden uit Fort Myers in de Amerikaanse staat Florida. Daar is een auto ingereden op een stilstaande politiewagen die geparkeerd was op de middenberm. De beelden dateren van 5 november vorig jaar, maar zijn nu pas vrijgegeven. Bij de crash raakte een persoon ernstig gewond.