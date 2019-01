VIDEO. Man werkt al 30 jaar als pakjesbezorger op levensgevaarlijke sneeuwroute DVDA

25 januari 2019

13u18 0

Chimed Dorje wordt geëerd omdat hij al dertig jaar lang elke werkdag van China naar Tibet rijdt om pakjes te bezorgen. De man moet daarvoor heel wat hoogtemeters overbruggen: van 2.500 meter naar 5.000 meter hoogte... en terug. Bovendien is de route erg gevaarlijk. De wegen zijn bijzonder smal en liggen van oktober tot mei vol sneeuw en ijs. Daarnaast werd Dorje in 2012 al overvallen en beroofd door criminelen. Toch is de man pas gelukkig als hij zijn job kan doen. Dan voelt hij zich naar eigen zeggen “als een zanger op een podium”. De afgelopen dertig jaar legde Dorje 1.4 miljoen kilometer af, goed voor zo’n 35 keer de aarde rond.