VIDEO. Man redt bengelend kindje van balkon Jef Artois

10 juni 2018

17u47

Bron: VTM Nieuws 0

Straffe beelden uit China: Zhang Xin, een oorlogsveteraan, liep langs het gebouw wanneer hij plots gehuil hoorde. Toen hij omhoog keek, zag hij de jongen vastzitten met zijn hoofd terwijl zijn benen in de lucht bengelden. De man dacht geen twee keer na en klom naar boven. De jongen was alleen thuis, omdat zijn grootmoeder enkele spullen moest gaan brengen naar de school van haar kleindochter. De man duwde het kind terug naar binnen, waarna de politie een sleutelmaker belde om in het appartement te geraken. De jongen kwam er gelukkig met de schrik vanaf. Omstaanders konden de spectaculaire heldendaad filmen.