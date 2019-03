VIDEO. Man ontsnapt op het nippertje aan de dood Redactie

11 maart 2019

16u44

Bron: AP 0

Ook in het Verenigd Koninkrijk was het dit weekend stevig aan het stormen. Op deze bewakingsbeelden is te zien hoe een voorbijganger in Londen op het nippertje ontsnapt aan een instortend dak. Enkele seconden eerder en de man had het verhaal waarschijnlijk niet verder kunnen vertellen.