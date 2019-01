VIDEO. Man net op tijd uit bevroren meer gered, dankzij halsband van zijn hond DVDA

30 januari 2019

Een Amerikaanse man van 33 ging afgelopen zondag wandelen rond Lake Michigan, toen zijn hond plots in het water sprong. De man aarzelde niet en sprong het dier achterna. Hij kon de hond redden, maar raakte zelf verstijfd in het water en raakte er niet meer uit. Nadat hij toch nog de hulpdiensten kon bellen, kwamen die net op tijd aan. De man kon dankzij de halsband van zijn hond gered worden. Hij twijfelt er zelf niet aan dat hij het anders niet had overleefd.