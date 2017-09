VIDEO: Man mag niet parkeren voor school. Uit frustratie rijdt hij leraar omver Renske Baars

Een 22-jarige Brit heeft gisteren een celstraf van tien maanden gekregen omdat hij een docent van de school van zijn stiefdochter opzettelijk aanreed. De leraar eindigde op de motorkap van de auto, maar zelfs dat weerhield Rainier Schoeman er niet van om door te rijden.

Schoeman kwam op 20 februari de dochter van zijn vriendin oppikken aan de Winston Churchill School in het Britse Woking. Hij wilde zijn auto op het terrein voor de school parkeren. De directeur van de school had net die week echter een brief naar de ouders gestuurd waarin stond dat -voor de veiligheid van de kinderen en schoolmedewerkers- besloten was om geen auto's meer op het terrein toe te laten.

Om die reden stond docent Gareth McCarthy voor de schoolpoort. Ouders die alsnog op het parkeerterrein wilden komen, stuurde hij door naar een plek verderop.

In shock op de motorkap

Op de beelden van de bewakingscamera is te zien dat de Volkswagen van Schoeman stopt: de twee mannen praten, de docent draait zich om en leunt tegen de wagen. Net op dat moment geeft Schoeman flink gas. McCarthy blijft in shock eventjes op de motorkap liggen en valt daarna met een klap op de grond. De docent moest naar het ziekenhuis met een wonde aan het hoofd.

De 22-jarige Brit bekende nadien dat hij met opzet de docent geviseerd had en zijn auto als wapen gebruikt had. De man moet tien maanden de cel in. Daarnaast bracht hij twee kinderen in gevaar die net op hun fiets door de poort wilden rijden. De auto was bovendien niet van hem én onverzekerd.