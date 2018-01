Video: man grijpt naar topless dame op festival, maar beklaagt zich dat al snel TK

14u19

Bron: NZ Herald 4 Instagram Rythm & Vines festival Bij ons vinden er geen echte festivals plaats op oudejaarsavond, maar in Nieuw-Zeeland kan je dan ieder jaar afzakken naar Rythm & Vines, een muziekfestival in Gisborne. Voor de Amerikaanse Madeline (20) was het echter niet zo'n goede ervaring: ze werd brutaal betast toen ze topless over het terrein liep. Al kreeg de man in kwestie er waarschijnlijk snel spijt van.

Madeline Anello-Kitzmiller had zich op het festival laten beschilderen aan een van de standjes. Haar tepels waren bedekt, maar verder was haar bovenlichaam enkel in glitter gehuld. Onschuldige fun voor Madeline, maar de andere bezoekers bleken niet altijd dezelfde mening toegedaan. "Binnen de vijf minuten werd er naar me geroepen. 'Doe een T-shirt aan', klonk het. Ik kon het niet geloven. Het waren zowel mannen als vrouwen die opmerkingen gaven."

Even later werd ze ook aangerand, en was voor haar de maat vol. Een van de festivalgangers kon filmen hoe een man langs achter op Madeline en haar vriendin Kiri-Ann afliep en haar borst vastgreep. "Ik was naar het kampterrein aan het lopen toen ik ineens zijn hand zag. Hij nam mijn borst vast", vertelt ze. Op dat moment had ze al schoon genoeg van alle opmerkingen en kookte ze over. Samen met de vriendin achtervolgde ze de man en gaf hem enkele rake klappen, onder luid gejoel van de omstaanders. Kiri-Ann gooide ook haar drankje in zijn gezicht.

Negativiteit

De Amerikaanse noemt haar ervaring in Nieuw-Zeeland een 'cultuurschok'. Ze is afkomstig uit Portland, waar mensen volgens haar een stuk minder preuts zijn. "Ik ben gewend aan liefde, vrijheid van expressie en gelijkheid. Ik herinner me een festival waar er een grote modderpoel was en mensen naakt aan het worstelen waren. Daar is geen negativiteit. Mijn lichaam is prachtig en compleet natuurlijk. We zijn toch naakt geboren?" Ze liet het voorval echter haar avond niet vergallen. "We hebben gedanst tot het ochtendgloren."

Madeline krijgt online ook veel steun, onder meer van de vrouw die de video online postte. Die werd intussen overigens al honderdduizenden keren bekeken. "Ik weet niet wie je bent, glittermeid, maar jij en je dappere vriendin hebben voor het hoogtepunt van mijn festivalervaring gezorgd. Ik hoop dat jij en je partyborsten veilig thuisgeraakt zijn." Ze voegde er de hashtag '#lookbutdonttouch' aan toe, waarmee meteen ook alles gezegd is.