VIDEO. Man gered uit kolkende rivier

Jef Artois

25 oktober 2018

17u35

Bron: VTM NIEUWS

In Mexico is een man gered uit een kolkende rivier nadat hij met zijn motor in het water belandde. Door zware regenval na orkaan Willa stond het water enorm hoog. Enkele voorbijgangers konden de man met een touw van de verdrinkingsdood redden.