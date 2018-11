VIDEO. Man duwt voorbijganger zonder aanleiding op straat in Londen, taxi kan aanrijding maar nipt vermijden TT

13 november 2018

15u03 2 De Londense politie is op zoek naar getuigen van een incident waarbij een man in het centrum van de stand plots door iemand van het voetpad wordt geduwd. De man kwam daarbij op straat terecht, net op het moment dat een taxi kwam aangereden. De auto kon maar net op tijd stoppen.

Een duidelijke aanleiding voor het incident dat midden juli gebeurde is er niet. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man met een rugzak een willekeurige voorbijganger op straat duwt. De man liep bij zijn val lichte verwondingen op, maar het is duidelijk dat het incident veel zwaardere gevolgen had kunnen hebben. De man kreeg hulp van omstaanders, en zou zelfs nog achter de dader aangegaan zijn om verhaal te halen, maar zonder resultaat.

De politie verspreidde ook een foto van de dader, een man in een hemd met korte mouwen met kort haar en een bril.