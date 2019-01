VIDEO. Man breekt in bij bloemist... terwijl zijn dochtertje bij hem is Redactie

17 januari 2019

10u12

Bron: KameraOne

De politie van de Amerikaanse stad Tulsa is op zoek naar deze inbreker. De man zal niet meteen “vader van het jaar” worden, want hij had gewoonweg zijn dochtertje meegenomen naar de inbraak. Het kleine meisje loopt rond terwijl haar papa de deur van het gebouw forceert. Wanneer hij binnengaat, laat hij het kind buiten alleen achter, waar het meisje zonder schoenen aan door het vuil loopt. De lokale politie zegt geschokt te zijn door de camerabeelden.