VIDEO. Mama en dochtertje (3) kruipen onder grensmuur in hoop op beter leven in de VS, maar worden snel tegengehouden door politie Redactie

05 december 2018

11u14

Bron: KameraOne/AP 0

Rachel Rivera en haar driejarige dochtertje komen uit Honduras. De twee maken deel uit van een migrantenkaravaan die in oktober is vertrokken richting de Amerikaanse grens in de hoop een beter leven te kunnen hebben in de VS. Rachel is gisteren met haar dochter onder de omheining gekropen die de Mexicaanse stad Tijuana scheidt van de Amerikaanse stad San Diego. Maar de vluchtpoging heeft niet lang geduurd.