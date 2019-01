VIDEO. Luchtbeelden tonen ravage op schip dat containers verloor sam

03 januari 2019

15u39

Bron: AP 0

De Nederlandse kustwacht maakte luchtbeelden van de MSC Zoe, het containerschip dat 270 containers verloor tijdens een storm. Heel wat containers braken open, waardoor veel Nederlandse stranden nu vol rommel liggen. Het gaat onder meer om piepschuim, schoenen, krukjes, kinderwagenwieltjes en plastic pompjes voor zeepflessen.

In drie van die containers zit organisch peroxide, maar die containers zijn nog niet gevonden. Wel is op Schiermonnikoog een zak met 25 kilo van het poeder aangetroffen. Mensen wordt aangeraden aan weg te blijven bij het spul en de brandweer te bellen als ze het zien liggen. Wie toch in contact is geweest met het poeder wordt aangeraden naar de huisarts te gaan.

