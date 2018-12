VIDEO. Luchtbeelden tonen enorme ravage na tsunami in Indonesië SDA

24 december 2018

13u02

Bron: AP 0

Experts zagen het niet aankomen, de krachtige tsunami die al bijna 300 dodelijke slachtoffers heeft gemaakt. Ook de gasten in dit resort in het Pandeglang district waren compleet verrast. De schade en het dodental is aanzienlijk.