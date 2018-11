VIDEO. Londense politie mag scooters omverrijden Carolien van Nunen Delphine Vandenabeele

25 november 2018

16u13

Bron: VTM 5 In Londen houdt de politie er een opmerkelijke tactiek op na om het aantal diefstallen van scooters te doen dalen, want agenten mogen verdachten op zo’n scooter omverrijden. Ze zijn er nu een jaar mee bezig en het aantal diefstallen van scooters is met een derde gedaald. Als extra afschrikking heeft de politie nu ook beelden van zulke aanrijdingen verspreid. Opgelet, dit zijn schokkende beelden.

Sinds een jaar mogen Londense agenten verdachten op een scooter omverrijden als ze ze van diefstal verdenken. De politie wil zo scooterdieven afschrikken. Ze zeggen dat het veiliger is een bestuurder onmiddellijk aan te rijden dan een wilde achtervolging in te zetten.

Het systeem werkt, want het aantal diefstallen in Londen is met een derde gedaald sinds de opmerkelijke tactiek. Verdachten mogen wel alleen omvergereden worden door agenten die daar een speciale opleiding voor hebben gekregen.

Er loopt intussen wel een intern onderzoek naar drie incidenten waarbij de politie de tactiek onterecht gebruikt zou hebben. Bij een ervan liep een jongen van zeventien een hoofdletsel op.