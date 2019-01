VIDEO. LGBTQ'ers in Panama kussen elkaar massaal uit protest tegen paus Daimy Van den Eede

26 januari 2019

09u56

Bron: VTM NIEUWS 0

Tientallen mensen van de LGBTQ-gemeenschap verzamelden gisteren aan een kerk in Panama City (Panama) om te protesteren tegen het bezoek van paus Franciscus. Ze hielden protestborden vast en eisten gelijkheid en een einde aan homohaat. Er was ook een ‘kiss-in’, waarbij iedereen elkaar in het openbaar kuste. De paus is momenteel in Panama voor de wereldjongerendagen van de Rooms-Katholieke Kerk.