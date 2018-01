Video: lerares stelt lastige vragen op meeting en wordt grofweg gearresteerd TK

12u48

Bron: The Guardian 37 Screenshot The land of the free, zo wordt Amerika vaak omschreven. Het land hecht enorm veel belang aan vrije meningsuiting, maar in de praktijk draait dat soms anders uit. Een lerares uit Louisiana werd bijvoorbeeld zonder pardon in de boeien geslagen... omdat ze het gewaagd had kritische vragen te stellen aan haar schoolbestuur.

Deyshia Hargrave geeft les op een middelbare school van het Vermilion Parish School District in Louisiana. Ze was aanwezig op een bijeenkomst van de schoolraad, waar het nieuwe contract met superintendent Jerome Puyau (een soort opzichter/administratieve functie) goedgekeurd zou worden. Deyshia stelde enkele kritische vragen over het document, aangezien Puyau een fikse opslag toegekend kreeg. En dat terwijl het leerlingenaantal in de school maar blijft stijgen en er geen budget is voor extra leerkrachten.

Na een korte woordenwisseling werd de lerares gevraagd om haar mond te houden, wat ze ook deed. Even later wordt ze echter rechtstreeks aangesproken, waarna ze rechtstaat en een antwoord geeft. Op dat moment grijpt de aanwezige marshal (een soort agent) in en vraagt haar om de ruimte te verlaten, waar de vrouw ook gehoor aan geeft - onder luid gemor van de andere aanwezigen, die duidelijk aan haar kant staan. Een van de omstaanders kon ook filmen hoe hij de dame in de gang tegen de grond werkt en haar in de boeien slaat. De schreeuwende Deyshia vraagt hem waarom hij dat doet, maar de man zegt enkel dat ze moet stoppen met haar verzet.

Grondwet

Hargrave werd daarna meegenomen naar het politiekantoor, waar ze enkele uren werd vastgehouden. Ze mocht naar huis nadat haar borgtocht betaald werd. De school liet al weten geen klacht in te dienen, maar de lerares werd wel beschuldigd van 'aanwezig zijn nadat haar dat verboden werd' en 'verzet tegen een agent' - aanklachten die de marshal zelf kan indienen. De schoolraad en de superintendent weigeren verder commentaar, maar het contract van Puyau werd wel goedgekeurd nadat Deyshia gearresteerd werd.

De American Civil Liberties Union vindt het alvast niet kunnen. "Deyshia werd uit een openbare meeting gezet. De daaropvolgende arrestatie is onacceptabel en roept serieuze vragen op omtrent onze grondwet. Die verbiedt de overheid om mensen te straffen die hun opinie uiten, en het feit dat een lerares opgepakt werd tijdens een openbare meeting, is erg verontrustend."