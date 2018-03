Video: leerlingen verstoppen zich in klas voor schutter maryland

21 maart 2018

VTM Nieuws

Gisteren werd Amerika opnieuw het slachtoffer van een schoolschutter. In Maryland raakten twee leerlingen zwaargewond toen een van de scholieren het vuur opende. De jongeman, die later op de dag overleed, had het gemunt op zijn ex-vriendin. Er zijn nu ook beelden opgedoken van leerlingen die zichzelf barricadeerden in een klaslokaal. In de video is te zien hoe ze ontdekt worden door de politie.