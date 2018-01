VIDEO: “Ik heb heel wat problemen, maar dik zijn is er geen van” Koen Van De Sype

15u16

Bron: Barcroft 3 Instagram Ze wordt al haar hele leven gepest en nagestaard en dat maakte dat ze als kind steeds meer in haar schulp kroop. Maar op een dag besloot Julianna Mazzaei (25) dat het genoeg was. En dat ze trots moest zijn op wie ze was. Aanleiding was de vermageringskuur van een vriendin. Nadat die bijna de helft van haar gewicht kwijt was geraakt, voelde ze zich niet gelukkiger. En dat knoopte Julianna in haar oren.

“Ik haatte school”, vertelt de Canadese uit Toronto, die zich Jewelz laat noemen. “Ik werd er ongelofelijk gepest als kind en ik kan je een hele batterij scheldnamen geven die ze voor me gebruikten: van vetzak en ton spek tot walvis. Ik spijbelde, werd steeds introverter en kwam steeds minder buiten.”

Flatterend

“Mijn hele leven lang zeiden mensen ook tegen me dat ik geen patronen mocht dragen op mijn kleren, zoals strepen en stippen”, gaat ze verder. “Zelfs mijn moeder zei me dat het niet de meest flatterende look voor me was. Het resultaat was dat ik donkere vormloze kleren aantrok.” (lees hieronder verder)

Instagram

Twee jaar geleden besloot ze plotseling het roer om te gooien. Toen haar vriendin Vicky Mitchell flink wat gewicht was verloren en geen gram zelfvertrouwen had gewonnen, besefte Julianna dat het niet haar gewicht was dat bepaalde of ze gelukkig was of niet. “Ik besefte dat mager zijn op zich me niet gelukkiger zou maken. Ik moest mezelf gewoon leren te aanvaarden”, zegt ze.

Van de ene dag op de andere gooide ze haar levensstijl om. Weg gingen de vele lagen kleren die haar figuur moesten verhullen en de donkere kleuren. In de plaats kwamen vrolijke topjes en jurkjes. Ze begon zelfs een modellencarrière. Dat kan je zien in het filmpje hieronder.

Ze probeert nu haar boodschap om gelukkig te zijn met jezelf uit te dragen en andere vrouwen in een soortgelijke situatie te helpen. Zo heeft ze op Instagram al bijna 100.000 volgers. “Tot twee jaar geleden haatte ik mezelf. Nu aanvaard ik mezelf zoals ik ben en zie ik mezelf graag. En dat heeft me zelfvertrouwen gegeven. Ik voel me sterker dan ooit.”

Weegschaal

Ze heeft niet meer op een weegschaal gestaan. “Een weegschaal definieert niet wie je bent. Het bepaalt ook niet of je gezond bent of niet. Ik beweeg bijvoorbeeld veel. Je bent niet noodzakelijk ongezond bezig als je zwaar bent of gezond als je slank bent.”

“Het wordt trouwens tijd dat we het woord ‘dik’ heroveren en er iets positiefs van maken. Het is geen negatief woord en het zou ook niet op een negatieve manier gebruikt mogen worden. Het is geweldig om te zien dat mensen hoop krijgen als ze me bezig zien. En als ze zien hoe gelukkig ik nu ben. Ik voel me sexy en ik vind dat iedereen zich sexy zou moeten voelen. Ongeacht hoe je eruit ziet.”