VIDEO. Lawine sleurt verscheidene skiërs mee in Zwitserland, reddingsactie volop bezig KVDS

19 februari 2019

16u40

Bron: Belga 1 Op een skipiste in het populaire Zwitserse ski-oord Crans-Montana heeft een lawine vanmiddag verscheidene mensen meegesleurd. Dat meldt de kantonnale politie. De hulpdiensten zijn ter plaatse.

Het incident zou om 14.15 uur gebeurd zijn in de sector Plaine-Morte, die tot 3.000 meter hoog gaat. Het is het hoogste gebied van het skistation waar skiën mogelijk is. Beelden van de plaats van het onheil tonen het indrukwekkende spoor dat de lawine achterliet. Volgens getuigen zouden er onder meer vier reddingshelikopters in de lucht hangen. Er worden ook reddingshonden ingezet.

Slachtoffers

Volgens de Zwitserse openbare omroep RTS zouden 10 tot 12 skiërs begraven liggen onder de sneeuw. Dat meldt de omroep op gezag van de lokale nieuwssite Le Nouvelliste. De lawine zou het onderste deel van de piste bedekt hebben, over 300 tot 400 meter. Er zouden vier slachtoffers vanonder de sneeuw gehaald zijn, maar over hun toestand is niets bekend.





Op een schaal van 1 tot 5 was het risico op een lawine als 2 ingeschaald. Dat er zich een lawine op een gemarkeerde piste voordoet is zeer zeldzaam want zo een natuurgeweld treft meestal zones buiten een piste.





Crans-Montana ligt in het kanton Wallis (Valais) in de Zwitserse Alpen.