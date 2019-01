VIDEO. Lange autocolonne brengt Kim Jong-un terug naar treinstation van Peking Redactie

09 januari 2019

06u49

Bron: VTM Nieuws 0

Na een kort bezoek aan China is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un terug vertrokken. De man was een kleine twee dagen in het land. Wat hij en de Chinese leider Xi Jinping precies hebben besproken, is niet duidelijk. Een lange en indrukwekkende autocolonne heeft Kim terug afgezet aan het station van Peking.