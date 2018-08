Video. Lakens moeten ijs minder snel laten smelten in de Alpen Jolien Lelièvre

23 augustus 2018

Een familie in Zwitserland legt nu al twintig jaar witte lakens over de Rhônegletsjer in de Alpen. Op die manier willen ze de warmte van de zon zoveel mogelijk tegenhouden en voorkomen dat het ijs nog sneller smelt. Duizenden jaren geleden was het nog de grootste gletsjer in Europa, maar nu is hij gekrompen tot de vijfde grootste van Zwitserland.