VIDEO. La Casa de Papel strijkt neer in Parijs Gunter Van Stappen

26 juli 2018

11u19

Bron: VTM

De hype rond La Casa de Papel is duidelijk nog niet gaan liggen. De karakters van de Spaanse misdaadserie zijn nu zelfs neergestreken in Parijs. Het gaat wel niet om de echte acteurs, maar om wassen evenknieën in het museum Grévin. En de gelijkenis is treffend…