VIDEO: Kustwacht redt man uit zinkende auto

14u17

Bron: AP

In Florida heeft de kustwacht zaterdag een man uit een zinkende wagen kunnen redden. De 89-jarige reed in het water in Panama City. De kustwacht zag alles gebeuren, waarna een reddingsboot snel ter plaatse was. Redders verbrijzelden een raam en trokken het slachtoffer aan boord.

