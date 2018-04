VIDEO: Kruip jij soms dronken achter stuur? Bekijk dan zeker deze beelden eens HR

28 april 2018

17u42

Bron: Sussex Police 0 Kruip jij wel eens dronken achter het stuur? Dan moet je deze beelden zeker bekijken. Ze tonen hoe een dronken autorit eruitziet en hoe je de gevaren totaal verkeerd inschat als je onder invloed bent.

"Het zal nog wel lukken om naar huis te rijden", dacht een 41-jarige lerares uit Sussex in Engeland. Dat bleek echter niet te kloppen. De beelden tonen hoe de dronken vrouw gedurende twintig minuten voortdurend van links naar rechts zwalpt over de rijbaan, hoe ze andere weggebruikers in gevaar brengt en afstanden verkeerd inschat. Op een bepaald moment gaat het dan ook helemaal mis. Ze ziet een geparkeerde wagen te laat staan en knalt er tegenaan. Na de crash probeerde ze nog verder te rijden, maar dat lukte gelukkig niet echt meer. Ze mocht bovendien van geluk spreken dat er geen gewonden vielen. Ook de vrouw zelf kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Ze speelde wel twee jaar haar rijbewijs kwijt en moet 150 gemeenschapsdienst verrichten. De politie van Sussex deelde de beelden om andere mensen te waarschuwen.

