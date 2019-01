VIDEO. Kritiek op Spaans festival waarbij paarden door vuur springen DVDA

17 januari 2019

In Spanje vond het jaarlijkse Luminarias festival plaats. Tientallen paarden galoppeerden in San Bartolome de Pinares door vuur, om de patroonheilige van de dieren te herdenken. Men is ervan overtuigd dat de rook waar de paarden door springen hen een jaar lang zuivert en beschermt. Daarom komen er jaarlijks dan ook zo'n honderd paarden naar het festival. Dierenrechtengroepen bekritiseren het event. “Het stresseert de paarden”, klinkt het. Volgens de ruiters worden er echter voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Het grootste risico is volgens hen dat de manen en staarten van de paarden vuur vatten, maar door die te vlechten, lijkt dat probleem van de baan.