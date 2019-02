VIDEO. Koshyar heeft geen armen, maar vraagt er aan de overheid DVDA

18 februari 2019

De zesjarige Koshyar Bestun is geboren zonder armen. In zijn dagelijkse leven doet de jongen zo veel mogelijk met zijn tenen, maar daardoor worden zijn voeten snel moe. Op meer te kunnen bijleren op school en zich verder te ontwikkelen vraagt Koshyar dan ook armen aan de overheid. Het zou ook veel meer zelfstandigheid betekenen, want de jongen moet nu altijd op de hulp van zijn moeder rekenen.