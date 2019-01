VIDEO. Kopstuk Franse ‘gele hesjes’ geraakt door rubberkogel van politie: “Ik ga mijn oog verliezen” LH DVDA

27 januari 2019

21u00

Bron: The Guardian 0 Jérôme Rodrigues, een van de bekendste kopstukken van de ‘gele hesjes’ in Frankrijk, is gisteren, tijdens het elfde actieweekend, aan zijn oog gewond geraakt nadat hij zou geraakt zijn door een rubberkogel van de politie. Rodrigues werd even in een kunstmatige coma gehouden. “Hij is levenslang gehandicapt”, zegt zijn advocaat, die aankondigt dat hij juridische stappen zal ondernemen.

Rodrigues was de protesten op de Place de la Bastille aan het filmen toen hij plots werd getroffen aan zijn rechteroog. Politiebronnen vertellen aan het Franse persagentschap AFP dat het om flashball-granaat zou gaan. Die mogen normaal enkel dienen als laatste redmiddel om relschoppers uiteen te drijven. De flashball-granaten werden de voorbije weken in verband gebracht met tientallen andere gewonden. Bij een betoging in Rennes vorig weekend verloor een 27-jarig ‘geel hesje’ zijn oog.

Volgens de advocaat van Rodrigues, Philippe de Veulle, is de man “levenslang gehandicapt”. “Het is een tragedie voor hem en zijn familie”, voegde hij er nog aan toe. De Veulle zei ook dat hij een klacht gaat indienen tegen de politie. Christophe Castaner, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, belooft op Twitter dat er een grondig intern onderzoek komt.

Klacht tegen Macron en politie

Op Facebook deelde Rodrigues een foto van zijn opgezwollen rechteroog met het onderschrift: “Ik ga mijn oog verliezen.” Hij sprak vandaag de pers toe vanuit het ziekenhuis waar hij geopereerd werd. Hij zei dat hij ook geraakt werd door een traangasgranaat. “Alles gebeurde erg snel. Ze gooiden een granaat naar me en vuurden een rubberkogel af. Ik werd twee keer geraakt.”

“Ik zal klacht indienen tegen meneer Macron, tegen meneer Castaner en tegen de agent die op me heeft geschoten”, zegt Rodrigues aan de Britse krant The Guardian.

Getuigen zouden een projectiel dat Rodrigues trof, hebben opgeraapt en aan de bevoegde onderzoekers hebben overhandigd.

In heel Frankrijk demonstreerden gisteren ongeveer 69.000 ‘gele hesjes’ voor de elfde zaterdag op rij.