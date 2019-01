VIDEO. Kleine Julen begraven in intieme kring

IB Casper Naber Daimy Van den Eede

27 januari 2019

06u04

Bron: AD, Andalucia Informacion, Viva Málaga, ENEX

Vandaag is de Spaanse peuter Julen in intieme kring begraven. Het jongetje werd gisterennacht levenloos aangetroffen in een put waar hij dertien dagen eerder inviel nadat zijn vader hem op een onbewaakt moment even uit het oog verloor.