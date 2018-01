VIDEO: Klanten bijna met elkaar op de vuist door korting van 70% op Nutella hr

25 januari 2018

15u52

Bron: Le Figaro, RTBF 0 Hallucinante beelden zijn het, die vandaag gemaakt werden in verschillende supermarkten van Intermarché In Frankrijk. Klanten gingen er bijna met elkaar op de vuist in een poging zoveel mogelijk potten Nutella te scoren. Die waren uitzonderlijk te koop met een korting van 70%.

De chocoladepasta van Nutella was in de supermarkten vandaag verlaagd van 4,5 euro naar 1,5 euro, een korting van 70%. "We probeerden om tussen de klanten in te komen, maar ze duwden ons weg", zegt een medewerker van de winkel in L'Horme, waar de volledige voorraad uitverkocht was in een kwartier tijd. Hetzelfde scenario in de winkel in Saint-Charmond. "Ze begonnen bijna te vechten", klinkt het. "Dit heb ik in zestien jaar nooit eerder meegemaakt.

Ook waren er meldingen van klanten die de dag ervoor al verkenning kwamen en potten Nutella op andere plaatsen in de winkel verstopt hadden, zodat ze zeker waren dat er voor hen nog eentje opzij stond.