VIDEO. Juwelenrovers slaan miljoenenslag tijdens kerstnacht in Maastricht

Juwelenrovers slaan miljoenenslag tijdens kerstnacht in Maastricht

26 december 2018

16u03

Inbrekers hebben in de nacht van maandag op dinsdag voor 1,3 miljoen euro aan dure horloges buitgemaakt bij een exclusieve juwelier in Maastricht.

In totaal namen de dieven 150 peperdure horloges mee. “Van de gestolen horloges zijn zestig exemplaren zelfs zeer exclusief. Dat zijn unieke horloges”, zegt eigenaar Alfred Burger van de zaak. Zijn bedrijf verkoopt onder meer horloges van dure merken als Cartier, Rolex en Breitling. Van sommige horloges in zijn winkel bestaan er maar één of twee exemplaren.

Volgens de juwelier kwamen twee gemaskerde inbrekers met behulp van een ladder binnen op de bovenverdieping. Daarna drongen ze verder het pand in.

Kinderlijk eenvoudig

Op bewakingsbeelden is het tweetal volgens Burger goed te zien. De gemaskerde inbrekers zetten een ladder tegen de gevel en breken kinderlijk eenvoudig een raam op de bovenverdieping open. Ze slaan de vitrines in de winkel stuk en roven de zaak in amper vijf minuten leeg. Met een sporttas vol horloges kruipen ze weer door het raam. De beelden zijn overgedragen aan de politie.

Beloning

De eigenaar gaat een beloning uitloven om de daders te vinden. “Ik moet daarover nog met de verzekering overleggen, maar het wordt een heel forse beloning.”

De politie kon vandaag niet meer informatie over de zaak geven.