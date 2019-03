VIDEO. Juncker: "Vannacht amper geslapen vanwege May” sam

12 maart 2019

19u43

Bron: AP 0

De Britse premier Theresa May bezorgde Jean-Claude Juncker een slapeloze nacht, zei de voorzitter van de Europese Commissie in het Europees Parlement. De Europese Unie biedt het Verenigd Koninkrijk “wettelijk bindende garanties” over de Ierse grens in het brexitakkoord.

Bekijk ook: