VIDEO. Jongetje duwt kleine broer in winkelkar van roltrap. En dat loopt vreselijk mis HA

19 november 2018

17u57

Bron: YouTube 0

Een Russisch jongetje is zwaargewond geraakt nadat hij door zijn broer in een winkelkar van een roltrap werd geduwd. Volgens getuigen bloedde het kind hevig en was het buiten bewustzijn toen de hulpdiensten arriveerden. De feiten dateren van 12 november en vonden plaats in een winkelcentrum in Nyagan, in het centrum van Rusland. Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe een jongen een winkelkar met daarin een kind van de roltrap duwt. Vrijwel meteen loopt het mis en slaat het karretje over de kop. De politie is een onderzoek gestart naar het incident. De ouders van de broers riskeren aangeklaagd te worden voor kinderverwaarlozing.