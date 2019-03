VIDEO. Jongen (4) dolblij met bionische arm: “Mag ik het houden?” Redactie

11 maart 2019

Een vier jaar oude jongen was dolgelukkig toen hij een ​​nieuwe bionische arm kreeg. Dankzij de nieuwe prothese kan hij voorwerpen grijpen en vasthouden. Giulio Spaziani, uit Pomezia in Italië, werd in april 2015 geboren met een onderontwikkelde rechterarm die net na de elleboog eindigt. De jonge knaap wordt nu steeds zelfstandiger, mede dankzij een bionische arm met een hand die door elektrische signalen kan worden bewogen. In een video is te zien hoe Giulio dolblij is wanneer hij zijn nieuwe ledemaat voor het eerst uitprobeert.