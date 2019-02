VIDEO. Jonge vrouw nog steeds vermist onder puin nadat klif afbreekt in San Francisco Redactie

24 februari 2019

11u34

Bron: KameraOne 0

Een jonge vrouw is al sinds vrijdagnamiddag vermist nadat een deel van de kliffen van Fort Funston in San Francisco is afgebroken. De vrouw, volgens lokale media iemand midden de 20, raakte samen met een tweede persoon en een hond bedolven onder het puin. De andere vrouw en de hond konden worden gered, maar het tweede slachtoffer is na dagenlang zoeken nog altijd niet gevonden. Volgens lokale autoriteiten kan het lichaam van de vrouw ook meegesleurd zijn in het water.