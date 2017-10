VIDEO: Jong of oud, man of vrouw: politie trekt en schopt Catalanen stembureau uit

Uit Spanje komen schokkende beelden van een politieoptreden in een stembureau. De ordediensten proberen een volksraadpleging over de Catalaanse onafhankelijkheid te verhinderen en grijpen hardhandig in om mensen buiten te werken.