VIDEO. Jogger vertelt hoe hij poema wurgde in gevecht op leven en dood kg

15 februari 2019

11u28

Bron: The New York Times 0 Een rustig rondje joggen draaide uit op een bloedstollend gevecht voor de 31-jarige Travis Kauffman uit de Amerikaanse staat Colorado. Kauffman werd tijdens het lopen in de bergen aangevallen door een poema en slaagde er na een korte worsteling in om het beest eigenhandig te doden. Zelf kwam hij er met enkele diepe schrammen vanaf.

De aanval vond plaats op 4 februari, maar pas nu stond Kauffman de pers voor de eerste keer te woord over zijn avontuur. Hij vertelde dat hij aan het joggen was toen de poema uit het struikgewas kwam geslopen. “Ik hoorde wat dennennaalden ritselen achter me en ik stopte en draaide me om”, vertelde Kauffman.



Toen hij plots oog in oog stond met het roofdier, zonk de moed in zijn schoenen. Hij probeerde eerst om het dier weg te jagen door hard te roepen en met zijn armen te zwaaien, maar de poema bleef naderen. “En dan sprong het uiteindelijk op me af en zijn kaken sloten zich rond mijn hand en pols.”

Tien minuten

Daarop volgde een hels gevecht. Volgens Kauffman zouden hij en het beest over het pad zijn gerold, tot hij bovenop de poema belandde. Zo kon hij het dier even bedwingen terwijl hij het op de kop sloeg met een steen en probeerde te steken met stokken. Wanneer dat weinig bleek uit te halen, zette hij zijn voet op de keel van de poema en wachtte hij tot het stopte met tegenspartelen.



De hele beproeving duurde ongeveer tien minuten. Toen Kauffman zeker was dat het dier niet meer zou opstaan, maakte hij zich uit de voeten. Dankzij een mix van angst en adrenaline was hij in staat om nog verschillende kilometers te rennen, voor hij andere mensen tegenkwam. Zij brachten hem naar het ziekenhuis. Hij hield er schrammen aan over aan zijn neus en kaak, en een diepe wonde aan zijn pols, waarvoor hij in totaal 28 hechtingen kreeg.

“Koning van het Noorden”

Het verhaal ging daarna snel de wereld rond. Kauffman zelf blijft nuchter onder de aandacht. Hij zei dat het vreemd was om “een beetje beroemd” te zijn voor iets dat hij zelf “onverdiend” noemde. Sommigen gaven hem al de bijnaam “King of the North” (“Koning van het Noorden”) naar de imposante krijger John Snow uit de populaire HBO-serie Game of Thrones. “Ik ga nooit in staat zijn om mijn reputatie waar te maken. Het verhaal is groter dan mijn bescheiden postuur”, zei de dertiger, die 1,77 meter meet en ongeveer 70 kilogram weegt.



De man laat weten dat hij niet van plan is om te stoppen met joggen. Meer nog, hij plant om opnieuw op hetzelfde pad te lopen, hoewel hij voortaan wél een vriend zal meenemen.