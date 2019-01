VIDEO. Jemenieten zoeken naar onderdak in verlaten stadion VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers in Jemen Gunter Van Stappen

10 januari 2019

11u31

Bron: VTM NIEUWS 1

De humanitaire situatie in het noorden van Jemen is schrijnend. Dat ondervinden ook VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers en zijn camerman Jo Verstichel, die als eerste Belgische journalisten het land zijn kunnen binnendringen. Het land staat aan de rand van de grootste humanitaire crisis die de wereld in jaren gezien heeft. In het stadion van Hajjah, een stad op zo’n 130 kilometer van Sanaa, zoeken mensen onderdak in de kelders. “Er zijn gewoon geen betere alternatieven”, aldus Robin. “Er is een gebrek aan hulpverlening en het land is volledig geblokkeerd.”

