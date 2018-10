VIDEO. “Je bent niet aan het denken. Dat doe je nooit”, aldus president Trump tegen een vrouwelijke reporter ADN

02 oktober 2018

11u16

Bron: Washington Post 0 Toen de Amerikaanse president Donald Trump gisteren tijdens een persconferentie in de tuin van het Witte Huis een reporter aanduidde om een vraag te stellen, kon hij het niet laten haar zwaar te beledigen toen het even niet snel genoeg ging.

Zo ging het eraan toe toen Trump ABC News-journaliste Cecilia Vega aanwees voor een vraag en zij niet meteen rechtstond:

Trump: “Ze is geschrokken dat ik haar heb gekozen. Ze is in shock.”



Reporter: “Nee, dat ben ik niet. Bedankt mijnheer de president.”



Trump: “Het is oké. Ik weet dat je niet aan het denken bent. Dat doe je nooit.”



Reporter: “Excuseer?”



Het lijkt erop dat de president begreep dat Vega zei dat ze niet aan het denken was. ('I’m not. Thank you mister president' versus 'I’m not thinking, mister president'). Dat Trump het vervolgens nodig vond om te zeggen dat de vrouw nooit denkt, is bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten.

Niet de eerste keer

De Washington Post wijst erop dat de uitval tegen Vega uit het niets kwam, maar niet als een verrassing komt. De president valt immers geregeld vrouwen aan en valt al even vaak terug op stereotypen, waarbij vrouwen worden herleid tot hun uiterlijk of hun intellect (en het vermeend gebrek) daaraan. Twee opmerkelijke incidenten uit het verleden:

"Ze bloedde hevig van een facelift"

In 2017 spraken presentatoren Mika Brezinski en Joe Scarborough van het MSNBC-programma ‘Morning Joe’, zich kritisch uit over de president. Trump greep naar zijn telefoon een tweette een fikse slag onder de gordel. "Ik heb gehoord dat het weinig bekeken 'Morning Joe' slecht over me spreekt. Hoe komt het dan dat gekke Mika met laag IQ, samen met psychopaat Joe rond oudejaarsavond drie avonden op rij naar Mar-a-Lago kwamen en erop aandrongen om me te vergezellen? Ze bloedde hevig van een facelift. Ik zei nee!" schreef Trump.

"Je kon zien dat er bloed uit haar wat dan ook kwam"

Tijdens een verkiezingsdebat in 2016 kreeg Trump het aan de stok met een vrouwelijk nieuwsanker – niet toevallig na een vraag over hoe Trump vrouwen behandelt. De toenmalige moderator van Fox News, Megyn Kelly, vroeg toen waarom Trump sommige vrouwen in het verleden "vette varkens, slonzen en walgelijke beesten" had genoemd. Na dat debat zei hij over Kelly: "Je kon zien dat er bloed uit haar ogen kwam en bloed uit haar... wat dan ook." Hoewel iedereen het erover eens was dat hij het over menstruatie had, zei Trump achteraf dat hij het over bloed uit haar neus had.