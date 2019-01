VIDEO. Japanse keizer Akihito geeft zijn laatste nieuwjaarsspeech DVDA

02 januari 2019

08u03

Bron: Belga 0

De Japanse keizer Akihito, die eind april zal aftreden, heeft voor het laatst zijn nieuwjaarswensen gericht tot zijn volk. Dat gebeurde in het paleis in Tokio in het bijzijn van duizenden landgenoten. Keizer Akihito, keizerin Michiko en andere leden van de keizerlijke familie wuifden naar de juichende menigte vanop het balkon van het paleis.

“Bij het begin van het nieuwe jaar bid ik voor vrede en voor het geluk van ons volk en de wereld”, aldus Akihito (85) in zijn zwanenzang. Kroonprins Naruhito zal Akihito op 1 mei opvolgen. Hij en kroonprinses Masako waren ook aanwezig bij het uitspreken van de boodschap. Akihito zelf werd keizer op 7 januari 1989. Hij was toen 55 jaar oud en volgde toen keizer Hirohito op.