VIDEO: Jageres te paard geeft actievoerder van de zweep mvdb

23u02

Bron: Daily Mail - The Independent 0 Brighton Hunt Saboteurs Deze Engelse jageres te paard haalt haar zweep boven om gemaskerde actievoerders op afstand te houden. De amazone zou zeker zeventien keer met haar zweep hebben uitgehaald terwijl ze "get off my horse" ("ga van mijn paard weg") tiert.

Het incident van afgelopen zaterdag in de landelijke gebieden rond de Zuid-Engelse stad Brighton (graafschap East Sussex) werd door leden van de anti-jachtorganisatie Brighton Hunt Saboteurs gefilmd en op Facebook geplaatst.

De identiteit van de vrouw is niet geweten; de Britse politie en pers zijn druk op zoek naar haar. Ze zou lid zijn van de 'East Sussex & Romney Marsh Hunt Club'.

In Groot-Brittannië is de vossenjacht, waarbij een groep ruiters te paard met een meute jachthonden een vos in het nauw drijft, sinds 20004 verboden. Toch wordt de sport hier en daar nog door voornamelijk welgestelden beoefend.

Niet zelden stoten zij op hevig protest van dierenbeschermers. Ook nu lijkt Groot-Brittannië in twee kampen verdeeld met voor- en tegenstanders van de jageres. "De actievoerders brachten de jageres, het paard en daardoor zichzelf in gevaar, de vrouw probeert dit een halt toe te roepen en gebruikt dus haar zweep", aldus een lezer in een reactie op de Daily Mail.